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ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана

15.07.2019 16:02
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ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана

Экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве обвиняется в превышении власти

Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) завершено следствие в очередном уголовном производстве по фактам совершения преступлений во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечается, экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве обвиняется в превышении власти и служебных полномочий. По данным следствия, он отдал приказы запугивать участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года на улице Институтской, улице Михаила Грушевского, улице Крещатик и Европейской площади, перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостном переулке, в результате чего убиты три участника акций протеста, а 99 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести



Теги: Донбасс, Майдан, Следственный комитет
 
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