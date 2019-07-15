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И живого места не оставил: в Днепре сын нанес матери 252 удара ножом

15.07.2019 19:20
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И живого места не оставил: в Днепре сын нанес матери 252 удара ножом

Несколько дней назад невиданное по жестокости убийство произошло на ул. Артековской в Днепре. 24-летний мужчина набросился с ножом на свою мать. Он продолжал наносить ей удары, даже когда женщина была уже мертва. После чего бросил нож и сбежал.
Как сообщает Информатор со ссылкой на полицию, убийца нанес женщине 252 удара кухонным ножом. Так закончилась семейная ссора.

Убийцу уже нашли и задержали, он содержится под стражей. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (п.4 ч.2 ст.115 УК Украины). Ведется досудебное следствие.



Теги: Донбасс, нож, мать, Днепр
 
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