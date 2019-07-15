"Информация на 90%". Обменяют ли Кирилла Вышинского на украинских моряков

15.07.2019 16:20

В Киеве курсируют слухи, что между Киевом и Москвой на этой неделе состоится знаковый "размен".

С одной стороны сегодня в 16:00 состоится суд над журналистом Кириллом Вышинским. По его результатам экс-директора "РИА Новости Украина" могут отпустить из СИЗО. Об этом заявила украинская Генпрокуратура.

С другой стороны - экс-президент Петр Порошенко заявил, что Москва намерена уже в ближайшие дни освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

В Сети заговорили о том, что это может быть предметом взаимных уступок, на которые идут Киев и Москва.

"Страна" решила разобраться, насколько реалистичны эти слухи.

Освобождение Вышинского

Журналиста и правда сегодня могут отпустить из СИЗО, где он находился с весны 2018 года. Защита намерена подать ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому.

И есть определенные надежды, что ее удовлетворят. В июне Конституционный суд отменил норму, по которой обвиняемые в госизмене обязаны содержаться исключительно под стражей. Теперь их могут отпускать под альтернативные меры пресечения.

И так уже произошло с обвиняемым по той же статье Станиславом Ежовым - начальником протокола Владимира Гройсмана. Его выпустили из тюрьмы под домашний арест.

То же самое коснулось и других фигурантов громких политических дел - экс-начальника столичной СБУ Александра Щеголева, замдериктора завода "Луга-Нова" Дмитрия Держака.

О том, что Вышинского могут сегодня выпустить, заявили и в генпрокуратуре, хотя там и против этого. Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган отметила, что журналиста могут отпустить из-под стражи благодаря "решению Конституционного суда, которое "заботится" о террористах и госизменщиках", а также "привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту" (речь о приезде в Киев известного российского журналиста Алексея Венедиктова).

Наконец, сегодня в Киев прибыла российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также ждет освобождения Вышинского.

Но значит ли это, что журналиста выдадут России?

Скорее всего нет. С Вышинского никто пока не снимает обвинений. А отпустить его могут скорее всего под домашний арест, как это было, к примеру, с Ежовым.

Даже если Кирилла выпустят под личное обязательство, то это не позволит ему отправиться в Россию (разве что нелегально).

Кроме того, большой вопрос - готова ли Россия вообще отдавать Укране 24 моряка?

Вопрос моряков

По сути, это и есть главный вопрос к информации, которую озвучил сегодня Петр Порошенко. Он заявил, что моряков могут вернуть в Украину до 21 июля - даты парламентских выборов.

"Имею информацию ... на 90%, что наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было".

"Мне безразлично, кто на это натянет одеяло, на кого Путин возложит - в связи с избирательными процессами - причину или позитив ... Очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", - сказал бывший президент в эфире ТРК "Украина" вчера вечером.

При этом буквально сегодня ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам. Что пока явно не совпадает с информацией Порошенко.

Тем более, что на днях российское следствие официально предъявило всем 24 морякам обвинения и теперь дело готовится к рассмотрению по сути в суде.

Как на этом этапе чисто юридически можно выпустить украинцев из российской тюрьмы - не совсем понятно. Остается лишь путь, который Россия предлагала Зеленскому еще в июне: передача моряков Киеву с обязательством судить их в Украине.

Тогда Павел Климкин без консультации с Зеленским отверг это предложение, чем вызвал скандал между Банковой и МИДом. То есть такой вариант у Зеленского видимо прорабатывался.

При этом ничто не мешало АП переиграть ситуацию даже после выходки Климкина. Как уже рассказывала "Страна", можно было дать России любые обязательства, передать дело в суд, который откроет и тут же закроет уголовное производство.

Формально Киев свои обязательства выполнит, а все остальное - претензии к суду, который в Украине де-юре независим от государства.

Однако подобных сигналов от Зеленского не поступало - по крайней мере, о них ничего не известно. Что ставит под вопрос возможность этой схемы именно сейчас.

Хотя, может быть, в ближайшие дни на Банковой поменяется концепция и они примут условия, на которых Россия готова передать моряков.

Источник : https://strana.ua