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На пляже в Одессе произошел оползень, под завалами ищут людей
15.07.2019 07:39
Указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.
В Одессе на побережье в воскресенье произошел оползень. Спасатели проводят поисковые работы, чтобы выяснить, нет ли под завалами людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"14 июля в 17 час. 28 мин. поступила информация о том, что в Киевском районе г.Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. По состоянию на 19 ч. 15 мин. на месте оползня никто не найден, поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от ГСЧС привлечено 36 человек и 7 единиц техники.
По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, оползень, пляж
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