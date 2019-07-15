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Опять скандал с Приватбанком, клиентам блокируют счета
Очередной скандал разразился в Приватбанке. О разыгравшемся конфликте сообщил портал Минфин. Потерпевшая клиентка сообщила, что ей не разрешают закрыть свой счет в указанном банке. Дело в том, что было нечаянно просрочена процедура прохождения идентификации, подтверждающей личность клиентки. Счет был заблокирован вместе со всеми деньгами. После того, как клиентка благополучно идентифицировалась, она захотела расторгнуть сотрудничество с финансовой организацией и закрыть свой счет, пишет replyua.net
Однако это ей сделать не удалось, так как счет остается заблокированным до сих пор, несмотря на то, что процедура идентификации была уже пройдена неоднократно, было предоставлено много подтверждающих личность документов. Потерпевшая утверждает, что главный офис Приватбанка и его горячая линия полностью бездействуют, не стремясь оказать помощь своим клиентам.
Поскольку банк превышает свои полномочия, отказывая клиенту в закрытии счета и переводу средств в другой банк, потерпевшая обратилась в гос. органы, надеясь на помощь государства в урегулировании этого вопроса. Будем с нетерпением ожидать финала этой истории, поскольку многие жители Украины держат свои вклады и пенсии в этом банке и хочется верить в его порядочность. Украинцы не несут деньги в банки, потому что у многих просто нет «лишних» средств - эксперт.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, клиент, счет
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