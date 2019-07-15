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Российские спецслужбы хотели обезводить и отравить Харьков: готовился масштабный теракт
Украинские контрразведчики предотвратили масштабный теракт России, который мог оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает УНИАН.
Миллионный город без воды. Очистные сооружения выведены из строя. Вспышка инфекционных болезней. Социальный взрыв. Именно такая ситуация ждала Харьков, если бы удалось все, что задумал этот парень.
Мужчину в камуфляже зовут Иван Обручников. Он пробрался на стратегический объект, хорошо подготовившись. В рюкзаке то, что на языке саперов называется "адская машинка".
"Злоумышленник положил взрывное устройство в рюкзак, застегнул его и положил его прямо под эту цистерну", - рассказывает офицер контрразведки.
Рядом, в двух метрах от цистерны, испаритель с хлором. Крайне токсичным веществом, которой обеззараживают днепровскую воду перед тем, как водопровод погонит ее в сторону Харькова. В этом сооружении, куда заходить можно только в противогазах, несколько тонн хлора.
"Жидкий хлор, мы получаем эти контейнеры по мере необходимости на склад", - пояснил директор комплекса водоподготовки "Днепр" Максим Панченко.
Чистый хлор - химическое оружие. В Первой мировой войне на его счету сотни тысяч отравленных до смерти, с выжженными легкими и слепотой. Но именно эта его способность эффективно убивать все живое - сделала хлор незаменимым в уничтожении микробов в питьевой воде.
"На минутку, треть всех человеческих потерь во время Первой мировой войны от химического оружия. И где-то пятая часть – исключительно от хлора. Соответственно, в результате разрушения цистерны произошел бы виток ядовитого вещества", - рассказал заместитель начальника взрывотехнического управления ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Дмитрий Каракуркчи.
Если вам кажется, что вызвать масштабную катастрофу может только хорошо подготовленный диверсант, то вы ошибаетесь. Взрывчатка, в буквальном смысле, поражает простотой. Часы. Примитивная электросхема. И два килограмма тротила. Главное - попасть на станцию очистки воды. А кураторы уже расскажут куда подложить взрывчатку.
"Очень все просто, очень все удобно было выполнено для исполнителя, ведь нужно сделать буквально несколько действий. То есть, выставить соответствующий будильник двумя кнопками, нажать еще раз кнопку – и устройство приведено к боевому действию. В соответствующее время, указанное на будильнике, состоится, соответственно, взрыв", - пояснил Каракуркчи.
Следственный эксперимент убеждает, что диверсия спланирована на самом высоком уровне. Иван Обручников из тех, кого называют "идейными", искренний поклонник "русского мира", работал незаметным заправщиком на АЗС. Вот цитаты из его дневника: "Мы творим дела на благо русского народа и в ущерб политике США".
Ему давно чесалось отомстить Украине. Через сеть "вконтакте" сам вышел на боевиков и предложил сепаратистам сотрудничество.
"Раз в неделю ездит украинский поезд с боеприпасами, сказал, что едут два человека - машинист и его помощник. И предложил этот поезд, как бы, вывести из строя, взорвать", - рассказал Обручников.
Его вывели на кураторов в России. Иван поехал в российский Белгород и собственноручно подписал обязательство – работать на российскую спецслужбу.
"Они мне сказали расписку написать. Напиши расписку, что ты готов сотрудничать с сотрудниками ФСБ, для того, чтобы мы могли тебе выделять финансы", - говорит он.
Но начать решили с диверсии против гражданских.
"Они сказали, есть такая тема -" Харьковводоканал "в селе Краснопавловка. Есть коллекторы. Эти коллекторы нужно вывести из строя. Я спросил, для чего это нужно. Они объясняли так - вывести коллекторы из строя, больше половины Харькова останется без воды", - пояснил Обручников.
Далее - экологическая катастрофа, которая должна была спровоцировать протесты против украинской власти. Таков был план. О том, что он повлечет еще и хлорную атаку после взрыва, кураторы из Белгорода взрывнику не сообщили. Как и не сказали, что Иван для них так называемый однозарядный диверсант. Выставить таймер, поднести взрывчатку – вот и вся его функция.
К счастью, именно на этапе получения взрывчатки диверсант попал в поле зрения украинской контрразведки. К сожалению, отследить того, кто приготовил здесь для Ивана смертоносное устройство, не удалось. Враг использовал беспроигрышную схему торговцев наркотиками. Только в этот раз "закладку" сделала вражеская спецслужба.
В этом случае, "ноу-хау", позаимствованное у наркоторговцев, не сработало. Катастрофа обошла город-миллионник.
"Народ Украины, извините меня за то, что я хотел сделать. Ну, я немножко наивный и я ошибся, я больше не допущу таких ошибок. Я люблю тебя, народ Украины, я часть его", - раскаялся в СИЗО Обручников.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Харьков, спецслужбы, СБУ
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