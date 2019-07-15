Спасатели завершили поисковые работы на пляже в Одессе .Сколько жертв ?

15.07.2019 15:20

Под землей после оползня на пляже в Одессе спасатели никого не нашли, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

На пляже в Одессе, где 14 июля сошел оползень, прекратили поисковые работы, никого не нашли. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"15 июля в 11.40 поисковые работы, где произошел оползень, завершены. Никто не найден", – говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в поисковых работах принимали участие 36 спасателей и семь единиц техники.



14 июля в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом "Борей" со склона на побережье сошел оползень на площади около 150 м². Этот пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.



По состоянию на 21.35 14 июля спасатели никого не нашли на аварийном пляже и приостановили работы в связи с угрозой нового оползня.

Источник : https://gordonua.com