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Спасатели завершили поисковые работы на пляже в Одессе .Сколько жертв ?

15.07.2019 15:20
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Спасатели завершили поисковые работы на пляже в Одессе .Сколько жертв ?

Под землей после оползня на пляже в Одессе спасатели никого не нашли, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. 

На пляже в Одессе, где 14 июля сошел оползень, прекратили поисковые работы, никого не нашли. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 июля в 11.40 поисковые работы, где произошел оползень, завершены. Никто не найден", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в поисковых работах принимали участие 36 спасателей и семь единиц техники.

14 июля в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом "Борей" со склона на побережье сошел оползень на площади около 150 м². Этот пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

По состоянию на 21.35 14 июля спасатели никого не нашли на аварийном пляже и приостановили работы в связи с угрозой нового оползня. 
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, Одесса, поиск, работа, спасатели, пляж
 
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