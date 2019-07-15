- Дождь, временами — солнце. Синоптики рассказали о погоде на сегодняшний день08:29
- Вчерашний ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений 22:41
- ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки22:20
- Кандидатам в нардепы напомнили об украинском языке агитации с 16 июля22:00
- Украинцев ожидает неприятный сюрприз с субсидиями: кому не повезет21:20
- Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн20:40
- Рейтинг «Слуги народа» существенно упал19:40
- И живого места не оставил: в Днепре сын нанес матери 252 удара ножом19:20
- Число работающих в Украине за 30 лет сократится на треть - МВФ19:01
- Удалось добиться компенсации для тех, чьи дома пострадали в АТО, - Недава18:50
Удалось добиться компенсации для тех, чьи дома пострадали в АТО, - Недава
Во время вооруженного конфликта 2014 года у многих жителей Славянска и Донецкой области пострадали объекты недвижимости. Законодательство было прописано таким образом, что вся недвижимость, которая находится в частной собственности, не подлежала восстановление за деньги государственного бюджета.
Чтобы исправить эту явную несправедливость, народному депутату Украины Олегу Недаве пришлось работать над решением проблемы в течение четырех с половиной лет. Вот как это было:
"Я хотел сделать так, чтобы люди, которые потеряли жилье, или те, чье жилье пострадало, могли получить компенсацию из государственного бюджета.Вначале казалось, что решение этой проблемы находится "на поверхности". Есть специальное постановление Кабинета Министров. В нем предусмотрен компенсаторный механизм для тех граждан Украины, которые лишились жилья (или которое пострадало) в результате чрезвычайных ситуаций: землетрясений, наводнений и т.д. Я предлагал Кабинету Министров внести изменение в это постановление, добавив туда случаи, обусловленные проведением АТО. Но Кабинет Министров, который возглавлял Яценюк, этого не сделал.
Тогда я решил пойти другим путем. Подготовили законопроект, в котором были предусмотрены пути решения этой острейшей проблемы. Самая сложная задача (подготовка законопроекта и вынесение его "в зал") была решена. Однако, к большому сожалению, этот закон провалили. Причем, не голосовали за него ни Радикальная партия, ни многие депутаты "Оппозиционного блока", – рассказывает нардеп.
К счастью, Олег Недава не стал отступать от намеченной цели, продолжил общение с руководством правительства: писал письма, общался с Владимиром Гройсманом, с министрами. В конце концов удалось преодолеть сопротивление, и в постановление Кабмина были внесены все необходимые изменения.
Данным постановлением утверждается порядок предоставления и определение размера денежной помощи или компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, которые остались на прежнем месте жительства.
Теперь к перечню пострадавших лиц добавляются граждане, чьи жилые дома были разрушены во время чрезвычайных ситуации военного характера, обусловленного вооруженной агрессией РФ.
Как получить помощь?
Пострадавшие лица должны обратиться в органы местного самоуправления (или военно-гражданскую администрацию) – там все разъяснят. Также на компенсацию имеют право те, кто восстановил свое жилье собственными силами. Ведь у органов местного самоуправления есть акты обследования разрушенного жилья.
Также Олег Недава отметил, что в его общественных приемных все нуждающиеся смогут получить юридическую помощь на этапе подготовки документации для получения компенсации по разрушенному жилью.
"Если я обещаю – то я делаю. Может, не сразу, но делаю обязательно. Это мой принцип", – подытожил Олег Недава.
Теги: Донбасс, помощь, АТО, пострадавшие
- ООН выделит помощь для 2, 3млн.жителей Донбасса
- Сильные духом: Наперегонки со смертью
- Связанные одной бедой
- Пилы, средства связи и знаки отличия доставлены в зону АТО
- Известная волонтер: "НАС МИЛЛИОНЫ, ДАЖЕ 1 ГРН - ЭТО ТОЖЕ ПОМОЩЬ!"
- В Мариуполе есть добрый ангел для защитников, спасатель пострадавших
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- На КПВВ в Станице Луганской начал курсировать автобус14:30
- Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ14:19
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- Дождь, временами — солнце. Синоптики рассказали о погоде на сегодняшний день08:29
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- Вчерашний ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений 22:41
- ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки22:20
- Кандидатам в нардепы напомнили об украинском языке агитации с 16 июля22:00
- Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира21:40
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов22:00
- Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата21:20
- В Киеве иностранец едва не умер от голода21:00
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»