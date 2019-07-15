Украина отметит День независимости возложением цветов, но без военного парада - указ

15.07.2019 15:39

На официальном сайте президента Украины появился указ Владимира Зеленского о праздновании 28-й годовщины независимости страны. Текст документа датируется 11 июля, но на сайте он появился сегодня, 15-го.

В указе перечислены мероприятия, которые президент поручает подготовить Кабинету Министров. Среди них значатся торжественные мероприятия с участием представителей власти, возложения цветов к памятникам, тематические конференции и круглые столы, а также образовательные и воспитательные мероприятия.

В указе президента отсутствуют распоряжения по поводу проведения военного парада. Поскольку указ вступает в силу со дня его опубликования, то уже ясно наверняка, что 24 августа парада не будет.

Источник : https://strana.ua