Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Харькове проводится эвакуация в пяти ВУЗах: возможно минирование

15.07.2019 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Харькове проводится эвакуация в пяти ВУЗах: возможно минирование

Сегодня, 15 июля, представители правоохранительных органов Харькова получили сообщение о возможном минировании пяти высших учебных заведений. Так пишет replyua.net, ссылаясь на "Сегодня".

Звонок поступил от неизвестных личностей. Они сообщили о минировании ВУЗов на улицах Маршала Бажанова, Сумской, проспекте Науки, а также площади Конституции. Именно по этим адресам и выехали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Специалисты сразу же провели эвакуацию всех, кто на тот момент находился в зданиях высших учебных заведений. Кроме того, ними активно проводится осмотр прилегающих территорий и, собственно, корпусов ВУЗов.

Стоит отметить, что в последнее время представители правоохранительных органов всё чаще получают сообщения о минировании разного рода учебных заведений. В частности, недавно полицию оповестили о минировании четырёх высших учебных заведений Днепра. Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что такого рода сообщения преимущественно распространяют представители так называемых ДНР и ЛНР.



Теги: Донбасс, Харьков, ВУЗ, минирование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх