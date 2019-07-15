В Харькове проводится эвакуация в пяти ВУЗах: возможно минирование

15.07.2019 18:00

Сегодня, 15 июля, представители правоохранительных органов Харькова получили сообщение о возможном минировании пяти высших учебных заведений. Так пишет replyua.net, ссылаясь на "Сегодня".



Звонок поступил от неизвестных личностей. Они сообщили о минировании ВУЗов на улицах Маршала Бажанова, Сумской, проспекте Науки, а также площади Конституции. Именно по этим адресам и выехали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Специалисты сразу же провели эвакуацию всех, кто на тот момент находился в зданиях высших учебных заведений. Кроме того, ними активно проводится осмотр прилегающих территорий и, собственно, корпусов ВУЗов.



Стоит отметить, что в последнее время представители правоохранительных органов всё чаще получают сообщения о минировании разного рода учебных заведений. В частности, недавно полицию оповестили о минировании четырёх высших учебных заведений Днепра. Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что такого рода сообщения преимущественно распространяют представители так называемых ДНР и ЛНР.