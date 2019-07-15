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В Нафтогаз сообщили о снижении цены на газ для населения почти на 12%
Нафтогаз снизила цену на газ для населения в июле на 11,7%, или на 648 гривен, до 4,90 гривны/куб. м (без НДС и стоимости транспортировки). Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 15 июля, передает Корреспондент.
"Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле облгазам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 гривен/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен, или на 11,7%.
При этом конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза.
"Это уже второе подряд снижение стоимости газа Нафтогазом: в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем", - напомнили в НАК.
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, население
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