В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев

15.07.2019 18:39

В Украине по состоянию на сегодня, 15 июля, учтены 1 млн 391 тыс. 34 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 8 июля в Украине были учтены 1 млн 388 тыс. 972 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2062 человека.

Источник : https://dnews.dn