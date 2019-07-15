Жителям Донбасса обещают компенсации за разрушенное жилье

15.07.2019 14:39

Сумма выплаты компенсации пострадавшим жителям региона будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья.

Правительство на заседании 10 июля приняло решение компенсировать до 300 тысяч гривен за разрушенное в ходе боевых действий жилье на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Facebook.

Отмечается, что сумма выплаты компенсации будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья, при этом предельный ее размер составит 300 тысяч гривен.

Органы местного самоуправления будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

По информации Луганской областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 1 июня в Луганской области насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности.

В сообщении не приводится информация относительно разрушенных домов в Донецкой области.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать заявления и документы в специально созданные комиссии при областных госадминистрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье должны быть предусмотрены в госбюджете.

Источник : https://korrespondent.net