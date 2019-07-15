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Жителям Донбасса обещают компенсации за разрушенное жилье
Сумма выплаты компенсации пострадавшим жителям региона будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья.
Правительство на заседании 10 июля приняло решение компенсировать до 300 тысяч гривен за разрушенное в ходе боевых действий жилье на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Facebook.
Отмечается, что сумма выплаты компенсации будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья, при этом предельный ее размер составит 300 тысяч гривен.
Органы местного самоуправления будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.
По информации Луганской областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 1 июня в Луганской области насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности.
В сообщении не приводится информация относительно разрушенных домов в Донецкой области.
Для получения компенсации пострадавшие должны подать заявления и документы в специально созданные комиссии при областных госадминистрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.
Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье должны быть предусмотрены в госбюджете.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, компенсация, жилье
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