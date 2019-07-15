Жизнь Зеленского оказалась под угрозой, в деле замешаны известные политики

15.07.2019 12:42

Действующего президента Украины Владимира Зеленскогопредупредили об опасности, которая над ним нависла.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому объявили войну мстительные политики. Речь идет о Владимире Путине и Петре Порошенко. Это не означает, что они имеют общий план действий. Вполне может быть, что они и не сговаривались. Это такой подпольный обком.

Такое мнение в эфире одного из каналов высказал политический эксперт Виктор Небоженко.

По его словам, на Зеленского эти политики будут наступать и в какой-то момент он даже почувствует угрозу собственной жизни. Виктор Небоженко отметил, нужно всегда помнить истории и анализировать те события, которые произошли много лет назад с тем, что происходит в наше время. Так вот у Сталина был Берия, который занимался тем, что выводил на чистую воду предателей.

Эксперт считает, что у Владимира Зеленского должен появится такой человек, а лучше, если таких людей будет несколько. Пока что все видят, как маститые политики хотят наказать Зеленского, чтобы другим было неповадно. У Порошенко может быть мотив – наказать, а в Путина другой мотив, он, скорее, хочет опустить, высмеять и сделать управляемым.

Также ранее сообщалось, что сокурсник Владимира Путина рассказал о важной задаче команды Зеленского

Бывший советский разведчик, сокурсник президента Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что перед командой Владимира Зеленского стоит эпохальная задача — убрать от власти «элиту», которая управляла Украиной на протяжении последних 28 лет.

По словам экс-разведчика, ситуация, которая сейчас сложилась, очень похожа на «спецоперацию против государства», и все это нужно искоренить новому украинскому лидеру.

«На пост министра обороны назначается мент со средним ментовским образованием. И это в разгар боевых действий против агрессора. На должность руководителя СБУ — учитель по образованию, который опыта в разведке и контрразведке не имеет…», — высказался Швец про Степана Полторака и Василия Грицака.

Источник : https://politeka.net



