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Жизнь Зеленского оказалась под угрозой, в деле замешаны известные политики
Действующего президента Украины Владимира Зеленскогопредупредили об опасности, которая над ним нависла.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому объявили войну мстительные политики. Речь идет о Владимире Путине и Петре Порошенко. Это не означает, что они имеют общий план действий. Вполне может быть, что они и не сговаривались. Это такой подпольный обком.
Такое мнение в эфире одного из каналов высказал политический эксперт Виктор Небоженко.
По его словам, на Зеленского эти политики будут наступать и в какой-то момент он даже почувствует угрозу собственной жизни. Виктор Небоженко отметил, нужно всегда помнить истории и анализировать те события, которые произошли много лет назад с тем, что происходит в наше время. Так вот у Сталина был Берия, который занимался тем, что выводил на чистую воду предателей.
Эксперт считает, что у Владимира Зеленского должен появится такой человек, а лучше, если таких людей будет несколько. Пока что все видят, как маститые политики хотят наказать Зеленского, чтобы другим было неповадно. У Порошенко может быть мотив – наказать, а в Путина другой мотив, он, скорее, хочет опустить, высмеять и сделать управляемым.
Также ранее сообщалось, что сокурсник Владимира Путина рассказал о важной задаче команды Зеленского
Бывший советский разведчик, сокурсник президента Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что перед командой Владимира Зеленского стоит эпохальная задача — убрать от власти «элиту», которая управляла Украиной на протяжении последних 28 лет.
По словам экс-разведчика, ситуация, которая сейчас сложилась, очень похожа на «спецоперацию против государства», и все это нужно искоренить новому украинскому лидеру.
«На пост министра обороны назначается мент со средним ментовским образованием. И это в разгар боевых действий против агрессора. На должность руководителя СБУ — учитель по образованию, который опыта в разведке и контрразведке не имеет…», — высказался Швец про Степана Полторака и Василия Грицака.
Источник : https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, жизнь, угроза, Зеленский
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