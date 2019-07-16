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Массовое отравление на Ровенщине: обед в кафе для 39 человек завершился в реанимации

16.07.2019 18:34
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Массовое отравление на Ровенщине: обед в кафе для 39 человек завершился в реанимации

В инфекционное отделение пгт. Мизоч Здолбуновского района Ривненской области с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 39 человек, (из них 8 детей), которые накануне отравились на свадьбе, в одном из местных кафе, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает from-ua.
"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт. Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.



Теги: Донбасс, отравление, реанимация, Ровенская область
 
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