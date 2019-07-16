Тарифы за голос: Как кандидат Рыбак скупает избирателей в Торецке

16.07.2019 15:33

Донецкая область находится на 4-м месте среди регионов Украины по правонарушениям, связанным с парламентскими выборами. По состоянию на 12 июля здесь зарегистрировано 222 таких факта. Таковы данные МВД Украины.

Среди этих 222 – и ситуация в Торецке (Донецкая область, бывший Дзержинск), это 52-й округ. 12 июля Национальная полиция Донетчины сообщила, что начата проверка массового подкупа избирателей.

«Молодые люди, которые представляются работниками штаба кандидата (в народные депутаты – ред.) предлагают вознаграждение 1200 гривен гражданам за голос, а также 5000 гривен членам избирательных участков, за фальсификацию выборов в его пользу», – говорится в сообщении о Торецке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.160 УК Украины (подкуп избирателя). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Заявление в полицию подал Валерий Коновалюк, который баллотируется в нардепы по 52-му округу. Коновалюк – известный опытный политик и, в отличие от других кандидатов, не боится открыто заявлять о махинциях местных «авторитетов». Содержание документа сейчас «гуляет» по соцсетям. В заявлении прямо указывается кандидат, от имени которого предлагаются 1200 и 5000 гривен. Это Рыбак Игорь Анатольевич.



Выборы в прифронтовом 52-м

Торецк находится в 13 км от линии разграничения, до КПВВ «Майорск» – 20 минут езды на автомобиле. А оттуда до начала оккупированной Горловки – 4 км.

До 2014-го это был полноценный округ – 111 избирательных участков, из которых сейчас на подконтрольной территории осталось только 53 (участки Дебальцево и Горловки временно «выбыли»). Причем, из этих 53-х – 46 относятся к Торецкому городскому совету. То есть, победив в Торецке, ты побеждаешь во всем округе и становишься народным депутатом.

Торецк – депрессивный прифронтовой город, с уже закрытыми и еще закрывающимися шахтами, постоянными обстрелами окраин, из-за чего время от времени люди сидят без воды и электричества. Это только в речах президентов (что прежнего, что нынешнего) – сделаем из подконтрольной территории Майями, пусть в «ДНР» завидуют и стремятся вернуться к нам. В реалии – люди измождены войной, отсутствием работы, перебиваниями на гуманитарной помощи… Поэтому здесь избиратель выбирает не лозунгами и обещаниями, а, увы, копейкой или той же гречкой.

И этим с лихвой пользуются местные кандидаты в парламент. Их здесь зарегистрировано 17. Наиболее выделяется из них Игорь Рыбак. Он – самый «местный» из всех баллотирующихся местных.



Хлебо-водочный король и главарь сепаратистов

Гугл об одиозном Рыбаке знает многое. Стартовал с того, что женился на дочери мэра Владимира Слепцова. Слепцов возглавлял Дзержинск с 1998-го по 2016 год, пока его не заключили в СИЗО за сепаратизм (мэр вместе с зятем привели в город «русскую весну»), «ДНР» включила Слепцова в свой список на обмен и того обменяди в декабре 2017 года (правда, экс-мэр побоялся ехать к «спасителям», а остался в Украине).

То, что Рыбак бросил мэрскую дочь ради юной любовницы, особо не повлияло на взаимоотношения с тестем. Бизнес есть бизнес. Слепцов сделал экс-зятя главным «регионалом» тогда еще Дзержинска – Рыбак возглавлял в горсовете самую многочисленную и влиятельную фракцию депутатов от «Партии регионов», после развала «ПР» он до сих пор остается «главным депутатом» города. Поэтому иные народные избранники что раньше, что теперь по наиболее значимым (денежным) вопросам голосуют так, как скажет Игорь Анатольевич (распределение бюджета, отводы земли, назначение нужных руководителей предприятий и пр.).

Рыбак при Слепцове стал еще и самым крупным предпринимателем города. Он владеет Торецким хлебокомбинатом – главным поставщиком хлеба в городе, в том числе, во все бюджетные заведения за счет, конечно же, денег городской казны. Как писало «Вчасно», только за 9 месяцев 2018 года различные государственные предприятия и местные власти Торецка отдали около 500 тысяч гривен бюджетных средств ПрАО «Торецкий хлебокомбинат». В борьбу за тендеры с предприятием Рыбака вступали другие частные предприниматели с более выгодными предложениями, но их заявки каждый раз отклонялись, и дорогие заказы уходили комбинату.

Также Рыбак – владелец сети магазинов «Водолей» (названы по знаку Зодиака хозяина) и нескольких кафе в Торецке, через которые была организована реализация контрафакта. В апреле 2016 года СБУ во время обысков в магазинах и складских помещениях изъяли 2 тысячи бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками и почти 200 тысяч гривен, заработанных коммерсантом на теневом бизнесе. После этого депутата Рыбака в городе стали называть «королем водочного фальсификата».

В общей сложности Игорь Рыбак за три года дважды привлекался за незаконную продажу алкоголя на суммы 2 и 1 миллион гривен.

Кроме этого весной 2016-го Рыбака арестовывают за дачу взятки сотрудникам СБУ в размере 20 тысяч долларов США за попытку закрыть уголовные дела по контрафакту. В то время спецслужбы распространяли и видео, и фото задержания. Рыбаку грозил реальный срок до 4 лет.

Вдобавок ко всему в мае 2016 года СБУ накрыла в Торецке сеть нелегальных перевозчиков, которые также работали под крышей Рыбака.

Также после 2014-го года СБУ ни раз допрашивала депутата по участию в «русской весне» и спонсированию «ДНР». Как писало издание «CRiME», Рыбак в апреле 2014 года помог осуществить бескровный захват власти пособнице террористов Людмиле Ерошенко. Ерошенко – тетя жены Рыбака. «Через некоторое время Ерошенко стала слишком идейной, ее свозили в Горловку к Бесу (Игорь Безлер – лидер боевиков Горловки с весны по ноябрь 2014 года – ред.) и "усмирили", а Рыбак посадил на "трон" в штабе "ДНР" Елену Чайковскую», – пишет СМИ.

«Рыбак лично присутствовал на большинстве сепаратистских митингов в городе. Кроме того, Рыбак снабжал деньгами городской штаб "ДНР". Елена Чайковская не единожды в приватных разговорах утверждала, что Рыбак оказал существенную финансовую помощь в приобретении и транспортировке оружия из Воронежской области в Дзержинск (во время "референдума" городские сепаратисты стояли на блокпостах с муляжами, через неделю после – уже с настоящим оружием)... Также он обеспечивал местный штаб пророссийских боевиков оргтехникой, канцелярскими товарами и продовольствием», – отмечает издание.

Есть и видеодоказательства причастности Рыбака к местным сепаратистам. Например, 14 мая 2014 года, выступая на митинге в Дзержинске, Чайковская публично благодарила «спонсора». «Этот референдум был исключительно народный, работали все бесплатно. На бензин собирали всем миром. С продуктами для того, чтобы прокормить членов комиссий, которые сутки работали, помог и нам выдал Рыбак Игорь Анатольевич. Он всегда нам, кстати, помогает», – заявила она.



Под колпаком

Но, несмотря на все это, Рыбак до сих пор на свободе, имеет полную свободу передвижения и частенько бывает за границей. Почему? Неспроста его все эти годы «хлопала» именно СБУ. Как известно, в президентскую бытность Петр Порошенко так и не смог найти общий язык с министром МВД Арсеном Аваковым. Поэтому главным исполнителем всех схем, «усиления контроля на местах» стала СБУ, полностью подчинявшаяся Порошенко. СБУ собирала компромат на всех влиятельных персон в регионах, возбуждала уголовные дела, задерживала, арестовывала… и отпускала. Но на волю они уже выходили не влиятельными персонами, а «агентами СБУ». Мол, если что-то пойдет не так – тебя снова «закроют» и уже будет реальный срок.

Таким «агентом» в Торецке стал Рыбак. И если раньше он плясал под дудку своего экс-тестя, то после 2014-го и особенно после 2016-го – уже под СБУ. Главной проверкой для Рыбака стала подготовка и проведение президентских выборов-2019. Он был ответственным по голосованию за Порошенко.

Итак, первый тур выборов 31 марта. Под контролем Рыбака находились местные «приблатненные титушки», которые осуществляли вброс бюллетеней. Казалось бы, при нынешней системе присутствия на избирательных участках наблюдателей, полиции, членов комиссии от разных кандидатов эта технология должна была уйти в прошлое.

Что каких-то значимых результатов с помощью вбросов (с которыми сталкивались, например, на выборах президента 2004 года) уже не достичь. А вот Торецк продемонстрировал обратное.

Вот сообщение ГО «Твоє Нове Місто» от 31 марта: «Сегодня в течение дня голосования в Торецке фиксировались массовые фальсификации выборов и нападения наблюдателей, поджог бюллетеней, присутствие подозрительных организованных групп на большинстве участков. Один из таких случаев удалось зафиксировать на фото.

Днем на избирательном участке № 140702 (музыкальный колледж) неизвестные бросили стопку бюллетеней и убежали (на фото эту стопку четко видно). Они выбежали из участка, сели в машину и уехали».

В качестве доказательства прилагались фотографии:

Аналогичные нарушения активисты фиксировали и на видео:

Уже во время подсчета голосов оказалось, что во вброшенных свертках бюллетеней на разных участках стояла отметка в пользу Порошенко.

Как такое можно было реализовать в нынешних реалиях? Оказалось, очень просто. Админресурс + давление силовиков + деньги. Наблюдатели на участках за «ничего не вижу» получали 1000-3000 грн, члены комиссий – управляемые бюджетники, также были замотивированы суммами.

Это было днем. А в 20:00 участки закрылись, и как в известной игре – город засыпает, и просыпается мафия. Начинается подсчет голосов. И тут главную роль играют члены комиссий, которые уже «заряжены кэшем» не столько на точный счет, сколько на отражение в итоговом протоколе нужной цифры в пользу Порошенко. По оценкам общественников, комиссии первоначально понасчитывали на большинстве участков до 70% голосов в пользу тогда еще действующего главы государства (хотя в реальности было не более 10% «за» Порошенко). И начали потихоньку передавать данные в Центризбирком.

В итоге, ни с того ни с сего, в депрессивном Торецке с высоким уровнем среди избирателей антиукраинских настроений лидерство держит Порошенко. Даже при обработке Центризбиркомом 95,70% по Донецкой области округ № 52 единственный все еще «топил» за действующего Гаранта. И хотя большинство округов региона уже подсчитали почти 100%, Торецк усиленно затягивал процесс и не передавал в ЦИК данные по 42% участков.

Не передавал по одной причине. Слишком выпячен был результат за Порошенко. Утром 1 апреля в город в срочном порядке приезжают юристы иного кандидата – Юрия Бойко. Начинается «разнос»: если не прекратите безбожную фальсификацию – будем пересчитывать бюллетени. Тогда, конечно, всё вскроется, и выборы по округу могут быть признаны недействительными. И это в лучшем случае. Потому что в худшем всё происходящее грозит реальными уголовными сроками руководителям и членам комиссий, а и Рыбаку в том числе. Поэтому «дали заднюю». Чтобы угомонить штаб Юрия Бойко, их кандидата вывели на первое место, а на втором закрепили Порошенко.

Вот данные Центризбиркома по итогам подсчета голосов на участках Торецка. Обратите внимание на дату и время подписания протокола. Здесь четко видно – как считали голоса до приезда юристов Бойко (там уже было не исправить, информация передана в ЦИК), и какой указали результат после утра 1 апреля. Показательны еще 4 участка, на которых бюллетени считали полтора суток, причем, на двух участках было всего 359 и 392 проголосовавших.

По результатам первого тура в округе № 52 позиции лидеров распределились следующим образом:

После первого тура выборов провал Порошенко по стране был очевиден. Со стороны ЗеКоманды пошел посыл чиновникам – не балуйте, мы все равно победим, и тогда всем не поздоровиться за фальсификации. Поэтому во втором туре в Донецкой области (и Торецке, в частности) результаты были приближены к реальным:

Реванш Рыбака

Но тут Зеленский объявил досрочные парламентские выборы. Нынешняя Верховная Рада так и не проголосовала за снятие неприкосновенности с народных депутатов. У Игоря Рыбака, учитывая его уголовный послужной список, появился шанс стать «недоторканным». И он пошел самовыдвиженцем. То, что 21 июля на избирательных участках Торецка мы снова увидим «титушек» с рулонами бюллетеней под пайтами – к бабке не ходи.

А массовая скупка голосов за 1200 гривен, а также членов участковых избиркомов за 5000 гривен – уже реальность, которую изучает полиция.

Но на этом Рыбак не остановился. Пошел креативить дальше.

«Вот такие начали уже приходить СМС в Торецке. "ЗАСТАВИМ НАС УВАЖАТЬ! ИГОРЬ РЫБАК!" Хочется спросить: А вы уху ели?!», – написал 12 июля в Фейсбук местный активист Владимир Елец.

Получение таких sms подтверждают и другие жители Торецка.

***

И в конце. 21 июля – выборы. И то, что в Верховную Раду прорываются преступники – это одно. Но то, что за них голосуют… Люди, помните, голосуя за преступника, вы сами становитесь соучастником.

Виктор Семин

Источник https://from-ua.com/obzor-pressi/502066-tarifi-za-golos-kak-kandidat-ribak-skupaet-izbiratelei-v-torecke.html