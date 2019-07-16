У Зеленского заявили о проведении еще одних досрочных выборов

16.07.2019 12:53

Команда Зеленского хочет сделать все, чтобы изменить систему власти в Украине. Об этом сообщил журналистам представитель президента в Парламенте Руслан Стефанчук, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Зеленский и его команда готовы рассмотреть глобальные изменения в Конституции вплоть до двухпалатного Парламента. В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления. По словам Стефанчука, команда президента хочет сделать все, чтобы система власти в стране перезагрузилась. Отмечается, что выборы на местах могут пройти уже осенью следующего года или немного раньше. Стефанчук подчеркнул, что система власти требует перезагрузки именно на местах, ведь там творится беспорядок, с которым соприкасаются граждане. Стало известно о том, что у президента Украины Владимира Зеленского подняли вопрос касательно проведения еще одного референдума.