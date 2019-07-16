Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой

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Документ уже вступил в силу и опубликован в официальных источниках. Как пишет "Диалог.UA", Украина продлила до 31 декабря 2020 года эмбарго на поставку ряда российских товаров в страну, введенное в 2015 году в ответ на ограничительные меры со стороны РФ.
Соответствующее постановление с изменениями №605 от 5 июля 2019 года было опубликовано на сайте Кабинета министров, сообщает "Диалог.UA". В 2016 году под запрет попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. С 2017 года перечень запрещенных товаров расширился за счет сульфата аммония, смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, а также полиэтилена с удельной плотностью 0,94 или более. 15 мая Кабинет министров распространил эмбарго на спички, фанерную продукцию, обои, продукцию легкой промышленности, в частности, на отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы, трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальную посуду, оборудование для производства хлебобулочных изделий и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.). Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, катастрофа, санкции
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