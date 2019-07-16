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В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend

16.07.2019 16:32
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В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend

20-летнего парня, который пропал во время музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, нашли повешенным в одной из многоэтажных жилых домов столицы.

Как сообщает "Информатор", страшную находку жители дома обнаружили между 24 и 25 этажами.

По предварительным данным, он повесился сам. Тело молодого человека провисело на лестнице несколько дней.

По данным издания, умершим оказался Онищенко Вадим. Его объявили в розыск после того, как он ушел из дома на фестиваль и перестал выходить на связь.

На место трагедии прибыли оперативники, медики и экипажи патрульной полиции. Детали смерти молодого человека устанавливаются.



Теги: Донбасс, Киев, трагедия, полиция, фестиваль, повесился, розыск, умерший
 
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