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Цены на газ все же снизили: украинцам показали новые цифры
НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 4 905,67 гривни за тысячу кубометров.
Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки, сообщается на сайте национальной акционерной компании, пишет Обозреватель.
По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен, или на 11,7%.
В "Нафтогазе" подчеркнули, что конечная цена голубого топлива в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.
При этом поставщики обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.
"Это уже второе подряд снижение стоимости газа: в июне она была снижена на 436 гривен, или на 7,3% по сравнению с маем", – резюмировали представители НАК.
Для определения цены газа по ПСО "Нафтогаз" анализирует четыре показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению – компания выбирает из них самую низкую.
В итоге, наименьшей оказалась цена на Украинской энергетической бирже – она и определила тариф на июль.
Теги: Донбасс, цена, газ, тариф
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