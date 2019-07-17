Глава Кабмина рассказал о планах повышения минимальной зарплаты

17.07.2019 18:41

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в следующем году минимальная зарплата вырастет до 5500 гривен.

Об этом глава Кабмина заявил на сегодняшнем на заседании.

«У нас всегда будет выбор: либо мы опираемся на реальные возможности экономика, и я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата будет уже не 4173, а 5500 гривен», — сказал Гройсман.

По его словам, средняя зарплата за полтора-два года достигнет 620 долларов.

Источник : https://donpress.com