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Кабмин Украины запустил новую услугу для пенсионеров

17.07.2019 20:40
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Кабмин Украины запустил новую услугу для пенсионеров

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске услуги е-Пенсия.

Данное решение было принято в ходе заседания правительства 17 июля, передает РБК-Украина.

По словам заместителя председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексея Вискуба, постановление предусматривает существенную оптимизацию, а также внедрение онлайн таких массовых и общественно важных услуг:

  • назначение пенсии;
  • перерасчет пенсии;
  • назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;
  • возобновление выплаты пенсии;
  • перевод с одного вида пенсии на другой.

«Учитывая то, что в Украине около 12 млн пенсионеров, а также то, что есть возможность подачи заявлений в электронном виде, существенно уменьшится количество граждан, которые лично посещают органы Пенсионного фонда для предоставления документов. Состоится значительная экономия рабочего времени работников», — отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Также в правительстве заявили, что после реализации данной программмы существенно сократится количество документов, которые необходимо подавать для получения пенсий, надбавок и доплат к ним.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, Кабинет министров, пенсионер, услуги
 
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