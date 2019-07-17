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Кабмин Украины запустил новую услугу для пенсионеров
Кабинет министров Украины принял постановление о запуске услуги е-Пенсия.
Данное решение было принято в ходе заседания правительства 17 июля, передает РБК-Украина.
По словам заместителя председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексея Вискуба, постановление предусматривает существенную оптимизацию, а также внедрение онлайн таких массовых и общественно важных услуг:
- назначение пенсии;
- перерасчет пенсии;
- назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;
- возобновление выплаты пенсии;
- перевод с одного вида пенсии на другой.
«Учитывая то, что в Украине около 12 млн пенсионеров, а также то, что есть возможность подачи заявлений в электронном виде, существенно уменьшится количество граждан, которые лично посещают органы Пенсионного фонда для предоставления документов. Состоится значительная экономия рабочего времени работников», — отмечается в пояснительной записке к постановлению.
Также в правительстве заявили, что после реализации данной программмы существенно сократится количество документов, которые необходимо подавать для получения пенсий, надбавок и доплат к ним.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Кабинет министров, пенсионер, услуги
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