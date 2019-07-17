"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17.07.2019 12:20

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт https://www.segodnya.ua .

6 мая в командовании Вооруженными силами на востоке Украины произошла важная ротация: генерал-лейтенант Александр Сырский был назначен на должность командующего Операцией объединенных сил, сменив на этом посту Сергея Наева, который руководил Объединенными силами ровно один год. Мы ранее рассказывали читателям о военном опыте и заслугах Сырского. Теперь сайту "Сегодня" удалось связаться с генерал-лейтенантом, чтобы узнать, с какими проблемами приходится сталкиваться на новой должности, как происходит разведение сил и что изменится в противостоянии в ближайшее время.

Александр Станиславович, как повлиял (не повлиял?) отвод сил у Станицы Луганской на ход вооруженного противостояния на востоке? К каким положительным или негативным изменениям это привело?

- Основная задача военнослужащих, участвующих в ООС - защита суверенитета нашего государства и защита наших соотечественников по обе стороны линии разграничения. Война – это сложное многогранное противостояние, в котором далеко не все задачи можно выполнить военными методами. Было бы неправильно оценивать любой процесс как абсолютную победу или абсолютное поражение. О военном аспекте разведения сил и средств на участке №1 Станица Луганская мы уже неоднократно информировали общественность. В частности о том, что позиции и тактическое расположение сил ООС на этом участке не ухудшились.

Напомню, если позиции украинских подразделений передвинулись ориентировочно до 300 метров, то российские оккупационные войска были вынуждены отойти назад, за реку Северский Донец, на расстояние около 1500 метров, что создало выгодные для подразделений ООС условия. Ведь оккупационные войска РФ покинули свои хорошо оборудованные в инженерном плане позиции. Эти действия были запланированы еще на 2016 год в контексте реализации пунктов Минских соглашений. СММ ОБСЕ осуществляет тщательный мониторинг процесса. Все наши действия являются исключительно зеркальными.

Кроме того, ситуация в районе разведения сил и средств позволила значительно улучшить безопасность гражданского населения. Создать основу для восстановления объектов гражданской инфраструктуры – разрушенного участка моста. Это положительно повлияет на трафик движения местных жителей, которые пользуются этим КПВВ. Следует отметить, что ежедневно в обе стороны через КПВВ "Станица Луганская" перемещаются около 8000 человек. Многие из них – пожилые люди.

- В августе наступят ваши "100 дней" в должности. Что удалось сделать, что не удалось за это время?

- 30 апреля 2018 началась операция Объединенных сил. Это комплекс военных и правовых мер украинских силовых структур, направленных на противодействие деятельности незаконных российских и пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины. Проведение такой операции предусматривается законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей". Поэтому под контроль ситуацию взяли силы ВСУ, в подчинение которых входят силы МВД, Национальной гвардии, СБУ и других военных формирований государства.

За промежуток времени, который я занимаю должность командующего Операцией объединенных сил, удалось повысить состояние боевой готовности вверенных подразделений. Налажен эффективный процесс подготовки подразделений, предусматривающий систематические занятия с личным составом как на передовых позициях, так и в районах отвода. Снижение нарушений воинской дисциплины. Вместе с интеграцией личного состава в систематический процесс подготовки выросла мотивация солдат и офицеров. Ведь участники мероприятий боевой подготовки, лучшие военнослужащие поощряются ведомственными наградами, денежными премиями и т.д.

Продолжаются постоянные работы по совершенствованию инфраструктуры как на передовых позициях, так и в районах отвода. И на передовой, и в базовых лагерях создаются надлежащие условия для проживания военнослужащих, обеспечивается безопасность выполнения ими боевых задач. Происходит совершенствование взаимодействия всех составляющих ООС путем совместных мероприятий подготовки. В рабочий процесс взаимодействия активно привлекаются Военно-гражданские администрации, органы местной гражданской власти. Внедряются проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Также продолжается совершенствование системы логистики самых ОС. Проводятся мероприятия по гуманитарному разминированию местности. В частности, один из участков разминирования – в районе разведения сил и средств в Станице Луганской.

Углубляется сотрудничество с СММ ОБСЕ. Только за недавний короткий промежуток времени проведен ряд встреч с высокопоставленными представителями миссии: с главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшаром Халит Чевик и его заместителем Марком Этерингтоном. Активно происходит сотрудничество с такими организациями, как Международный комитет Красного Креста

- После трагической новости о гибели медиков на Донбассе появилось неофициальное сообщение об "ответе" в виде подбитой вражеской БМП. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- Вся информация об основных событиях в районе проведения операции Объединенных сил размещается на официальной странице ООС, в социальной сети Facebook. Видеосюжета с указанными вами параметрами на официальной странице не публиковалось.

- Как вы думаете, что могло мотивировать боевиков атаковать медицинскую машину? Это провокация, месть за что-то, попытки сорвать определенные процессы, разжечь противостояние?

- Любые агрессивные действия в отношении медицинского персонала, медицинского автотранспорта при ведении боевых действий являются нарушением норм Международного гуманитарного права и нарушением международных конвенций, защищающих медицинский персонал в зонах военных конфликтов. Коварный расстрел медицинского автомобиля из ПТРК – еще одно неопровержимое доказательство того, что российские оккупационные войска на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действуют вне законов и признанных миром норм Международного гуманитарного права. Оккупанты совершили военное преступление.

- Когда мы общались с вашим предшественником в прошлом году, он анонсировал оптимизацию блокпостов: увеличение числа мобильных постов, уменьшение количества стационарных. Как сегодня вы оцениваете состояние блокпостов и их эффективность?

- Мобильные блокпосты в районе проведения операции Объединенных сил подтвердили свою эффективность. Информация о деятельности таких блокпостов предоставляется общественности во время ежемесячных брифингов по подведению итогов деятельности подразделений и должностных лиц ООС по предотвращению незаконного перемещения товаров и услуг на или с временно оккупированных территорий. Есть решение об увеличении количества мобильных блокпостов с целью иметь постоянную возможность дополнительного маневра. Особенно в тех районах, где постоянно сохраняется высокий риск совершения операций с контрабандой.