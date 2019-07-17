Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17.07.2019 14:00

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года.

К концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн. А к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн, а может – даже до 16 682 грн. Такие цифры приведены в новом "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы", опубликованном Министерством экономического развития. Параметры, содержащиеся в Прогнозе, будут заложены в проект госбюджета на 2020 год и в трехлетнюю Бюджетную декларацию.

Новый Прогноз существенно отличается от предыдущего, который Минэкономики разрабатывал в минувшем году и который лег в основу государственного бюджета-2019. В нем представлено два сценария развития событий, которые отличаются уровнем минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Первый вариант, который раньше предлагался как единственный, предусматривает умеренный рост зарплат и нынешний способ расчета прожиточного минимума, который получается более чем в два раза ниже фактического. При таком варианте экономический рост должен происходить за счет "смещения акцентов в пользу инвестиционной компоненты на фоне продолжения процессов повышения потребительской активности населения", как говорится в документе. Второй сценарий, который разработан после консультаций с профсоюзами, предусматривает более быстрый рост зарплат и расчет фактического прожиточного минимума. Он предполагает, что экономика будет развиваться преимущественно за счет роста потребления.

Помимо этих двух вариантов, в новом Прогнозе также скорректированы ряд показателей. В частности, принят во внимание новый прогноз Международного валютного фонда о замедлении развития мировой экономики, прогноз Мирового банка о ценах на основные товары украинского экспорта и неожиданно сильное укрепление гривни. В результате этого изменились и прогнозируемые социальные показатели.

С инвестициями пока туговато

Сравнение цифр прогнозов, казалось бы, доказывают, что первый сценарий – когда доходы украинцев будут расти не слишком быстро – для украинской экономики более предпочтителен. Так, согласно первому варианту прогноза, рост ВВП в 2020 году составит 3,3%, в 2021-м – 3,8%, в 2022-м – 4,1%. Согласно второму варианту, в 2020 и 2021 годах ВВП вырастет на 3,6%, а вот в 2022-м замедлится до 3,3%, поскольку в отсутствие инвестиций процессы модернизации производства будут происходить более медленно, чем по первому сценарию.

Но, судя по всему, разработчики прогноза не слишком надеются на массовый приход инвесторов и в ближайшие годы. Так, если в прошлогоднем прогнозе ожидалось, что прирост прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2019 году составит 4 – 4,5 млрд долларов, то теперь ожидается, что цифра будет гораздо меньше – примерно 3 млрд долл.

Напомним, что, несмотря на постоянные заявления о том, что Украине нужны прямые иностранные инвестиции, в последние несколько лет прорывных успехов в этом направлении не происходило, экономика развивалась преимущественно за счет внутреннего потребления. Чему способствовал рост зарплат и пенсий. Так, в 2017 году минимальная зарплата была повышена сразу вдвое, а всего за последних 3 года реальная зарплата выросла на 46% и превысила уровень 2013 года на 95%, отмечается в новом Прогнозе.

Новые прогнозы на 2019 год

Минимальная заработная плата за этот год вырастет на 12,1%. Это в границах предыдущего прогноза, который допускал варианты роста минималки от 11 до 14%. Но вот в целом заработная плата по итогам 2019 года вырастет больше, чем прогнозировалось раньше. Так, среднемесячная номинальная к концу года составит 10 329 грн (раньше ожидалось, что 10 129 грн). А номинальная, скорректированная на процент инфляции, вырастет за этот год на 107,4% (ожидалось, что на 106,9%). Но продуктивность труда останется на том же низком уровне, как прогнозировалось и раньше: 102,4% к уровню прошлого года.

По итогам года инфляция может оказаться даже несколько ниже: 8,5% вместо 8,7%, как прогнозировалось раньше. Скорректирован также в сторону уменьшения прогноз обменного курса. Если раньше предполагалось, что курс гривни к доллару США на конец 2019 года будет составлять 29,4 грн, то по новом прогнозу – доллар будет стоить к концу года 28 грн. Среднегодовой курс также понижен с 28,2 до 27,4 грн/доллар.

А вот тарифы на коммунальные услуги, как ожидаются, за 2019 год вырастут больше, чем ожидалось. Так, если раньше прогнозировался рост тарифов на газ на 5%, то теперь – на 10%. Цены на электроэнергию для бытовых потребителей, напротив, не вырастут, хотя раньше ожидалось, что прирост тарифов составит 25%.

Чем нас порадуют последующие годы

Говоря об "умеренном" и "сильном" росте зарплат, авторы Прогноза на самом деле закладывают не слишком большую разницу в социальные показатели. Так, предполагается, что в 2020 году среднемесячная зарплата в первом варианте составит 12 043 грн, во втором – 12 540 грн. Напомним, по итогам 2019 года ожидается, что среднемесячная номинальная зарплата дорастет до 10 329 грн. То есть, с учетом инфляции, в первом случае вырастет на 8,7%, во втором – на 13%.

В 2021 году среднемесячная зарплата должна составить 13 540 и 14 536 грн (по двум сценариям), в 2022-м – 15 224 и 16 682 грн соответственно.

Разница в рост уровне потребления домохозяйств между первым и вторым вариантам также не намного отличается. Так, ожидается, что при умеренном увеличении минимальных зарплат и доходов населения уровень потребления домохозяйств будет расти примерно на 5,3% в год (в 2020 год – на 5,6%). При интенсивном росте зарплат рост потребления составит 6,1% (в 2020 году – 6,6%).

При этом продуктивность труда при более "денежном" варианте вырастет чуть больше – на 3,4% в 2020 году, тогда как при первом варианте – на 2,6%. Что вряд ли может удивить, ведь высокая зарплата – хороший стимул трудиться на совесть.

Источник : https://www.segodnya.ua