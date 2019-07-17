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Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти

17.07.2019 22:20
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Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти

Двухлетний Александр Пилявский, тело которого нашли в чемодане на окраине Черновцов, умер от приступа астмы. Такое предварительное заключение сделали в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

По словам заместителя начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Александра Лазебника, мальчик умер за несколько дней до того, как тело было найдено в чемодане прохожими.

«Ребенок умер не в чемодане. Мы предполагаем, что ее использовали только для транспортирования тела. С момента смерти ребенка до момента обнаружения тела прошел определенный срок. Ребенок поступил уже с поздними трупными изменениями. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила вследствие врожденной болезни легких, скорее всего, в результате астматического приступа», — говорит Александр Лазебник.

Мать мальчика, 22-летняя Анна Пилявская, до сих пор в розыске.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, ребенок, причины, труп, смерть
 
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