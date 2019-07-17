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Украина спасла "Газпром" от катастрофы: Москва запросила у Киева срочную помощь

17.07.2019 21:00
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Украина спасла "Газпром" от катастрофы: Москва запросила у Киева срочную помощь

Российский газовый монополист "Газпром" фактически признал, что не может обойтись без украинской газотранспортной системы: в связи с остановкой из-за ремонта двух ниток газопровода "Северный поток" Москва увеличила объемы транзита газа в Евросоюз через газотранспортную систему Украины сразу на 25%, или 60 млн куб. м/сутки. Указанная информация появилась на странице "Укртрансгаз" в соцсети Facebook. Как стало известно, в настоящее время заявка на транзит в межгосударственной точке ГИС Ужгород составляет 300,2 млн куб. м/сутки, поэтому словацкое направление загрузится на 99%. "При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму "Северного потока - 2" и условному "Северному потоку - 3" вместе взятым", - говорится в сообщении "Укртрансгаза". Также сотрудники компании добавили, что очевидное преимущество ГТС Украины - ее гибкость и разветвленность, дающие возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита.

 Источник : https://www.dialog. 



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Москва, помощь, катастрофа
 
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