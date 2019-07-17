В «Л-ДНР» заявили о начале переговоров ТКГ в Минске

17.07.2019 19:37

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 17 июля, сообщают интернет-ресурсы неподконтрольных украинским властям частей Донбасса.

В «ДНР» сообщают, что «участники гуманитарной подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе начали переговоры в Минске. На заседании планируется рассмотреть вопросы, связанные с организацией второго этапа обмена удерживаемыми лицами, также будет продолжена работа по выработке механизма совместного поиска пропавших без вести».

Также в «ДНР» уверяют, что намерены «поднять вопрос» по бывшему командиру ПВО незаконных вооруженных формирований Владимиру Цемаху.

В «ЛНР» утверждают, что «рабочие группы по гуманитарным вопросам и экономике приступили к работе в Минске».

Источник : https://dnews.dn.ua