Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В «Л-ДНР» заявили о начале переговоров ТКГ в Минске

17.07.2019 19:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «Л-ДНР» заявили о начале переговоров ТКГ в Минске

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 17 июля, сообщают интернет-ресурсы неподконтрольных украинским властям частей Донбасса.

В «ДНР» сообщают, что «участники гуманитарной подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе начали переговоры в Минске. На заседании планируется рассмотреть вопросы, связанные с организацией второго этапа обмена удерживаемыми лицами, также будет продолжена работа по выработке механизма совместного поиска пропавших без вести».

Также в «ДНР» уверяют, что намерены «поднять вопрос» по бывшему командиру ПВО незаконных вооруженных формирований Владимиру Цемаху.

В «ЛНР» утверждают, что «рабочие группы по гуманитарным вопросам и экономике приступили к работе в Минске».

Источник : https://dnews.dn.ua 

 

 



Теги: Минск, переговоры, ДНР, ЛНР, ТКГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх