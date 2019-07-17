В Украине выросли выплаты по беременности и родам

17.07.2019 10:00

Итоги шести месяцев подвел Фонд социального страхования.

Вслед за ростом среднедневного размера помощи по временной потере трудоспособности, среднедневной размер пособия по беременности и родам в Украине в январе-июне 2019 года повысился на 24,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

"В целом на протяжении января-июня этого года Фонд профинансировал 1,76 млрд грн помощи по беременности и родам", – сказано в сообщении.

В ФССУ уточнили, что указанная помощь предоставляется трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам.

Кроме того, отмечается, что в общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 дней после них.

Источник : https://www.segodnya.ua