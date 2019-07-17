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В Украине выросли выплаты по беременности и родам
Итоги шести месяцев подвел Фонд социального страхования.
Вслед за ростом среднедневного размера помощи по временной потере трудоспособности, среднедневной размер пособия по беременности и родам в Украине в январе-июне 2019 года повысился на 24,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
Об этом информирует пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).
"В целом на протяжении января-июня этого года Фонд профинансировал 1,76 млрд грн помощи по беременности и родам", – сказано в сообщении.
В ФССУ уточнили, что указанная помощь предоставляется трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам.
Кроме того, отмечается, что в общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 дней после них.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, беременность
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