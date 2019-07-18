От игрушек и моющих средств до топлива и оборудования: В Украине запущена база опасной продукции

18.07.2019 11:40

В Украине запущена база опасной непищевой продукции от Министерства экономического развития и торговли – украинский аналог европейского RAPEX*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для потребителей база дает возможность проверить безопасность продукции, которая их интересует, найти полезную информацию по приобретению продукции онлайн, что делать в случае приобретения опасной техники или игрушек, как и куда обращаться в случае нарушения прав. Кроме того, на сайте можно получить контактные данные всех органов рыночного надзора и четко указанную сферу их полномочий.

В настоящее время в базе уже размещены несколько детских товаров, на примере которых указано, какой тип риска они несут и как они могут навредить.

Как отмечается, эта база будет полезной и для представителей бизнеса – ресурс предоставляет рекомендации по безопасному импорту в легком формате, а также информацию о том, как сообщать государству о продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Общие советы будут полезны отечественным производителям, распространителям и импортерам игрушек.

Ознакомиться с перечнем опасных товаров можно по ссылке https://uvaga.gov.ua

* RAPEX (Rapid Exchange of Information System) – система оперативного оповещения об опасных потребительских товарах (за исключением продуктов питания, лекарственных препаратов, химических веществ и медоборудования). Она действует в странах Евросоюза и позволяет обмениваться информацией о некачественной продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью людей.

Источник : https://dnews.dn.