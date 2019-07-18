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Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль

18.07.2019 19:20
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Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль

Президент РФ Владимир Путин назвал единственное условие «урегулирования ситуации» на Донбассе.

 По словам президента страны-агрессора, урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при условии прямого контакта украинских властей с представителями так называемых «Л/ДНР». Об этом сообщают РосСМИ.

Путин также заявил, что Россия готова поддерживать любые украинские политические силы, которые будут готовы «восстанавливать полноформатные отношения» с Кремлем.

«Единственное, на что хотел бы обратить внимание, — это на то, что полноценное урегулирование на юго-востоке, на Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик», — заявил Путин.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Путин, Зеленский
 
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