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Социологи назвали лидера на парламентских выборах
Социологическая служба Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года провел опрос об электоральных настроениях украинцев. Результаты опубликованы центром Разумкова.
Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- За политическую партию «Слуга народа» готов отдать свой голос 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать.
- За партию «Оппозиционная платформа — за жизнь» намерены проголосовать соответственно 13,3%;
- за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 8,5%;
- за партию «Европейская Солидарность» — соответственно 7,5%;
- за партию «Голос» — соответственно 6,8%;
- за партию «Сила и честь» — соответственно 4,5%,
- за радикальную партию Олега Ляшко — 3,3%.
- Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей. На время проведения опроса 11,0% респондентов еще не определились, за кого голосовать.
Социологи отмечают, что наибольшую поддержку партия «Слуга народа» имеет в Южном регионе и в Центральном регионе - здесь за нее готовы голосовать соответственно 56,4% и 37,8% всех опрошенных. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» больше поддерживают на Востоке и на юге — 22,4%) и 13,3% соответственно; За Всеукраинское объединение «Батькивщина» свои голоса готовы отдать — 10% и 7,4% соответственно;
Партию «Европейская солидарность» поддерживают жители Центрального и Западного регионов — соответственно 6,9% и 8,9%);
За партию «Голос» чаще всего готовы голосовать жители Западного региона - 12,1%.
Согласно опросу за партию «Слуга народа» больше готовы голосовать молодые респонденты — среди тех, кому 60 и более лет от 25,3%, среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет до 48,1%.
Партия «Голос» имеет самую высокую поддержку в младшей возрастной группе -18−29 лет. Электоральная поддержка партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», ВО «Батькивщина», «Сила и честь» больше выражена в старших возрастных группах .
Источник : https://donpress.com
Теги: парламент, выборы, лидер, социология
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