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Как поделят Раду

19.07.2019 18:20
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Как поделят Раду

Социологи рассказали, как в перспективе могут быть распределены места в Верховной Раде Украины нового созыва. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.

В частности, об этом поведали представители Украинского института изучения общественного мнения после проведения личного формализованного интервью. Его участниками стали 1,2 тысячи респондентов. Добровольцы общались со специалистами в период с 11 по 16 июля текущего года. Выслушав респондентов, социологи составили парламентский рейтинг. Ориентируясь на него, специалисты смогли предположить, как уже после досрочных парламентских выборов будет выглядеть Верховная Рада Украины. 

Так, в неё войдут 116 представителей политической силы «Слуга народа». К тому же, здесь окажутся 36 членов фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь». Не стоит забывать и про партию «Батькивщина». Она получит возможность направить в обновлённую Верховную Раду Украины 21 нардепа. Что касается политической силы «Европейская солидарность», то она будет представлена 19 народными депутатами. В случае фракции «Сила и Честь» данный показатель будет находиться на уровне 18. В свою очередь, политическая сила «Голос» получит 15 мест в обновлённой ВРУ.



Теги: Украина, Донбасс, Рада
 
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