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Конгресс готовит удар по Кремлю из-за украинских моряков
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России из-за украинских моряков.
Об этом сообщили авторы законопроекта, передает "Диалог.UA".
Ранее у Зеленского дали Кремлю однозначный ответ на предложение обменять Вышинского на моряков. В заявлении авторов говорится, что США поддерживают украинских моряков и их семьи и приложат все усилия, чтобы добиться справедливости в данном вопросе. Конгрессмены призвали всех поддержать данный законопроект, дабы поскорее добиться возвращения людей к своим семьям. Российские влиятельные чиновники будут находиться под санкциями вплоть до освобождения всех украинских моряков. Члены Конгресса США также призвали международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, законопроект, моряки, санкции, обмен пленными, Зеленский
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