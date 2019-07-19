Конгресс готовит удар по Кремлю из-за украинских моряков

19.07.2019 13:29

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России из-за украинских моряков.

Об этом сообщили авторы законопроекта, передает "Диалог.UA".

Ранее у Зеленского дали Кремлю однозначный ответ на предложение обменять Вышинского на моряков. В заявлении авторов говорится, что США поддерживают украинских моряков и их семьи и приложат все усилия, чтобы добиться справедливости в данном вопросе. Конгрессмены призвали всех поддержать данный законопроект, дабы поскорее добиться возвращения людей к своим семьям. Российские влиятельные чиновники будут находиться под санкциями вплоть до освобождения всех украинских моряков. Члены Конгресса США также призвали международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".