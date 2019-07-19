- В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу. ВИДЕО10:52
- ЦИК посчитала 99,76% протоколов - финальные результаты выборов в Раду удивили всех10:11
- На Харьковщине погиб командир ВСУ09:28
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля07:30
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- "Слуга народа" готовит крупное изменение в Раде и Кабмине18:02
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- ЧП на украинском курорте: десятки людей а больнице, диагноз пугает16:49
Паспортная битва. Что решили Путин и Зеленский
Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Киеве тоже нашли ответ.
Паспортная тема не уходит с повестки дня украино-российских отношений, пишет Корреспондент.
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.
Министерство иностранных дел Украины считает такие действия провокацией и подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, прав и интересов украинцев.
Также в Киеве задумались о предоставлении этническим украинцам, живущим за рубежом, второго гражданства - Украины.
Корреспондент.netсобрал все самое интересно про новую “паспортную битву”.
Решение РФ
В Кремле давно уже занимаются паспортизацией украинского Донбасса.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей, в том числе и районов, подконтрольных украинскому государству.
Получается теперь все жители Донецкой и Луганской областей могут получать российское гражданство в упрощенном порядке.
Указ распространяется только на тех, кто уже проживал на этой территории до апреля 2014 года.
Жители региона смогут получить гражданство без обязательных в других случаях экзаменов и требования о проживании в России более пяти лет. Для получения паспорта необходимо подать соответствующее заявление, копию документа, который подтверждает личность и место жительства, свидетельство о браке, а также свидетельство о рождении, если ребенку просят предоставить гражданство РФ. Рассмотрение таких заявлений должно занимать не более трех месяцев.
Ответ МИДа
Министерство иностранных дел Украины считает провокацией решение России о паспортизации жителей Донбасса, и подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, прав и интересов украинцев.
"Действия российской стороны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте", - говорится в сообщении ведомства.
В МИД добавили, что, несмотря на заявления о стремлении к миру, Кремль своими действиями демонстрирует откровенные намерения продолжать гибридную войну против Украины.
"Кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной. МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия", - говорится в сообщении.
МИД ожидает, что международные партнеры также не будут признавать российские паспорта на Донбассе и усилят санкции в отношении РФ.
Предложение Зеленского
В Офисе президента Украины в ответ на действия РФ заявили, что могут начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины. А также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.
"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.
Действия РФ в Офисе Зеленского назвали “дополнительным препятствием на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которому руководство России неоднократно декларировало".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне, которые захотят получить украинский паспорт, все равно останутся гражданами РФ, потому что Москва не признает двойного гражданства.
На вопрос, есть ли понимание в Кремле, какое количество россиян может воспользоваться предложением Зеленского, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта, Песков ответил: "Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер".
Зачем все это?
Главная цель нового указа Путина о российских паспортах для украинского населения — надавить на Владимира Зеленского и прощупать «границу допустимого» в общении с новыми властями в Киеве, говорят российские эксперты.
Указ Путина — это политический ход в диалоге, который сейчас ведут Москва и Киев на высшем государственном уровне, говорит экономист, член экспертной группы Европейский диалог Евгений Гонтмахер: “На стол поочередно выкладываются карты, на которые противоположная сторона должна отвечать”. “Это часть сложной политической игры, которая не имеет финансово-экономического смысла”, — отмечает он. Осталось несколько дней до выборов в Раде, похоже, многие меры направлены на то, чтобы держать Зеленского в тонусе”.
По мнению политолога-международника Анатолия Октисюка, такое решение РФ было ожидаемым, потому что Кремль пытается сделать из Донбасса "мину замедленного действия" для Украины.
"На самом деле, они давно это обещали, думаю, что это скорее уже сделано под парламентские выборы. Такое решение было принято для того, чтобы установить определенные рамки для переговорного процесса, чтобы больше интегрировать эти территории в политическое и правовое пространство Российской Федерации. Такая "мина замедленного действия", - отметил Октисюк.
Теги: Донбасс, Путин, война, паспорт, Зеленский
- Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз
- Войне быть: в России заговорили о начале активных боевых действий на Донбассе
- "И Путину, и Асаду нечего терять", - психиатр
- Слава Рабинович: Путин готовит Россию к большой войне
- Враги Путина серьезно предупредили его
- Мнение: чего не сделал для решения донбасского конфликта Порошенко и что делать теперь
- Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ11:32
- Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности11:08
- Обстановка на КПВВ: На «Марьинке» нет машин10:29
- В Горловке внезапно скончались 45 человек09:52
- Муж Скабеевой Евгений Попов приехал на Донбасс и стал хорошей мишенью для террористов "ЛНР"09:10
- Значительно увеличилось число грузовиков проследовавших в РФ через КПП «Гуково» и «Донецк»08:51
- Дончанин показал цены в бывшем гипермаркете «Ашан». ВИДЕО08:29
- На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины: один военнослужащий ранен07:49
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ11:32
- Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности11:08
- В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу. ВИДЕО10:52
- Обстановка на КПВВ: На «Марьинке» нет машин10:29
- ЦИК посчитала 99,76% протоколов - финальные результаты выборов в Раду удивили всех10:11
- В Горловке внезапно скончались 45 человек09:52
- На Харьковщине погиб командир ВСУ09:28
- Муж Скабеевой Евгений Попов приехал на Донбасс и стал хорошей мишенью для террористов "ЛНР"09:10
- Значительно увеличилось число грузовиков проследовавших в РФ через КПП «Гуково» и «Донецк»08:51
- Дончанин показал цены в бывшем гипермаркете «Ашан». ВИДЕО08:29
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых