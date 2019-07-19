Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Зеленского объяснили, в каком случае он даст ВСУ приказ о наступлении на Донбассе

19.07.2019 09:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Зеленского объяснили, в каком случае он даст ВСУ приказ о наступлении на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе в случае необходимости. Об этом заявил советник главы государства, член партии «Слуга народа» Никита Потураев, пишет ДонПресс.
Советник Зеленского отметил, что в команде президента готовы к любому сценарию на фронте:
«Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Мы сто раз это обсуждали. Владимир Зеленский — человек очень решительный. Будет ли Зеленский готов отдать приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли — да. Если наступит ситуация, при которой необходимо будет двинуться вперед — он отдаст такой приказ. Просто для него человеческая жизнь очень много значит».



Теги: Донбасс, ВСУ, наступление, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх