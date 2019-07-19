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Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию

19.07.2019 19:21
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Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию

Прокуратура в Донецкой области отстояла в апелляционном суде приговор о пожизненном лишении свободы убийцы 6-летней девочки из города Горняка. Об этом сообщает прокуратура Донетчины.

Донецкий апелляционный суд оставил без изменения решение Добропольского горрайонного суда о пожизненном заключении ранее судимого за кражу 33-летнего жителя Горняка, который два года назад изнасиловал и убил 6-летнюю Алину Васютину.

Напомним, 19 июня 2017 года нетрезвый мужчина увидел на улице 6-летнюю девочку и уговорил ее пойти к нему домой посмотреть мультики. Позже он набросился на девочку, однако та начала кричать. Для того чтобы сломить сопротивление, преступник нанес более 40 ударов по разным частям тела, а также душил ребенка подушкой, пока жертва не потеряла сознание.

После этого изверг изнасиловал девочку естественным и неестественным способами. Опасаясь, что жертва может рассказать о преступлении, он продолжил ее душить. Убийца не был уверен, что девочка умерла, поэтому нанес удар кухонным ножом в область грудной клетки. Бездыханное тело он перенес в подвал одного из заброшенных домов, где 26 июня его обнаружили правоохранители.

В сентябре 2018 года Добропольский горрайонный суд признал обвиняемого виновным в совершении тяжких преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы. Однако защита не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном суде. Последний назначил экспертизу волос, которые были обнаружены на футболке девочки. Результаты исследования стали безоговорочным доказательством вины осужденного, приговор оставили без изменения.

Источник : https://donpress.com/



Теги: Донбасс, апелляция, насильник
 
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