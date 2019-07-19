- Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО22:35
- Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию19:21
- Как поделят Раду18:20
- В горсовете Борисполя проходят обыски по делу вымогательства чиновниками взяток с предпринимателей18:02
- ООН доставила партию гумпомощи на временно оккупированные территории Донбасса – Госпогранслужба Украины 17:39
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе 17:20
- СБУ пресекла ввоз книг из России17:00
- ЕС перечислил Турции почти шесть миллиардов евро за закрытие границ для мигрантов16:21
- Конгресс готовит удар по Кремлю из-за украинских моряков13:29
- «Они чувствуют себя на коне»: Тука сделал прогноз о действиях РФ на Донбассе12:31
Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию
Прокуратура в Донецкой области отстояла в апелляционном суде приговор о пожизненном лишении свободы убийцы 6-летней девочки из города Горняка. Об этом сообщает прокуратура Донетчины.
Донецкий апелляционный суд оставил без изменения решение Добропольского горрайонного суда о пожизненном заключении ранее судимого за кражу 33-летнего жителя Горняка, который два года назад изнасиловал и убил 6-летнюю Алину Васютину.
Напомним, 19 июня 2017 года нетрезвый мужчина увидел на улице 6-летнюю девочку и уговорил ее пойти к нему домой посмотреть мультики. Позже он набросился на девочку, однако та начала кричать. Для того чтобы сломить сопротивление, преступник нанес более 40 ударов по разным частям тела, а также душил ребенка подушкой, пока жертва не потеряла сознание.
После этого изверг изнасиловал девочку естественным и неестественным способами. Опасаясь, что жертва может рассказать о преступлении, он продолжил ее душить. Убийца не был уверен, что девочка умерла, поэтому нанес удар кухонным ножом в область грудной клетки. Бездыханное тело он перенес в подвал одного из заброшенных домов, где 26 июня его обнаружили правоохранители.
В сентябре 2018 года Добропольский горрайонный суд признал обвиняемого виновным в совершении тяжких преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы. Однако защита не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном суде. Последний назначил экспертизу волос, которые были обнаружены на футболке девочки. Результаты исследования стали безоговорочным доказательством вины осужденного, приговор оставили без изменения.
Источник : https://donpress.com/
Теги: Донбасс, апелляция, насильник
- Экономику Донетчины переводят на новые рельсы
- У шахт Донбасу є три шляхи
- Удвоенная минималка уничтожит экономику Украины
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов
- Эксперт обозначил, как Россия будет давить на Украину в 2019 году
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами19:42
- Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе19:00
- В ОРДО из-за порыва водовода несколько тысяч человек остались без воды14:32
- "Зеленский, как слышно?" - оккупанты "Л/ДНР" нагло обратились к президенту Украины. ВИДЕО14:10
- «На Каргиле, Еленовке и Гнутово очереди почти не двигаются»: соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:51
- «Поездка в один конец»: Гройсман объяснил, почему Украина не сможет платить пенсии в ОРДЛО13:08
- Волкер хлестко ответил Путину на выдачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей12:50
- Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО22:35
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами19:42
- Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию19:21
- Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе19:00
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде 18:40
- Как поделят Раду18:20
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Инфаркт в Украине "молодеет"22:00
- Назван необычный метод лечения солнечных ожогов10:40
- Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим08:20
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- Специалисты рассказали, в чем польза оливкового масла21:40
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе