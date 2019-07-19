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В горсовете Борисполя проходят обыски по делу вымогательства чиновниками взяток с предпринимателей
Обыски, которые проходят в городском совете Борисполя, проводятся в рамках уголовного производства по подозрению должностных лиц в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Прокуратурой Киевской области разоблачены должностные лица Бориспольского городского совета, которые получили неправомерную выгоду в сумме более 60 000 гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что один из заместителей Бориспольского городского головы используя свое служебное положение в сговоре с другими должностными лицами Бориспольского городского совета организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно материальных ценностей за бюджетные средства. В дальнейшем, неправомерная выгода заместителем Бориспольского городского головы распределялась между другими работниками городского совета", - сообщили в прокуратуре.
Прокуратурой Киевской области совместно с ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Киевской области указанных должностных лиц разоблачен. Сейчас в Бориспольской городском совете, а также по месту жительства должностных лиц, продолжаются обыски. Готовится вручения должностным сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).
Теги: Донбасс, Борисполь, горсовет, обыск
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