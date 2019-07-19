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Впихивание Донбасса в Украину на условиях России: Кремль приготовил Киеву новую ловушку
В четверг, 18 июля во время переговоров в Минске, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69.
Где тут могут быть "подводные камни" и почему украинской стороне не стоит безоговорочно доверять своим визави, "Апострофу" пояснил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Обмен заложниками может оказаться одним из элементов стратегии России по впихиванию Донбасса в Украину на собственных условиях. Достаточно вспомнить о том, что буквально накануне один из украинских политиков, чья политическая сила фактически аффилирована с Кремлем, представил в Европарламенте свой мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе. Поэтому, если такая договоренность действительно была достигнута, и она будет реализована, то она никак не могла состояться без указания из Москвы. Ведь мы все прекрасно понимаем, кто на самом деле управляет "ДНР" и "ЛНР". То есть, мы видим пиар-акцию, со стороны находящихся на прокорме у Кремля политических сил. Однако была информация о том, что договоренность была анонсирована, но в Москве уперлись. Тогда это еще раз свидетельствует о том, что Кремль использует пленных, как рычаг влияния на внутриполитическую ситуацию в Украине. Если нынешняя украинская власть согласна с тем, что вопросы прекращения войны и возвращения заложников используются для манипуляций и пиара пророссийских сил, то это превращается в проблему для всего государства. Если же не согласна, то я бы предложил убрать из этого процесса политические партии, которые называют себя украинскими, но на самом деле являются филиалом Кремля. Иначе тогда можно выкрутить руки всей стране. Сегодня они требуют с помощью заложников выполнения мирного плана на собственных условиях, а затем потребуют что-нибудь еще. Это одна из форм гибридной агрессии, при которой Москва договаривается о разрешении ситуации в Украине сама с собой.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР, заложники, обмен пленными
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