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Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО
У Зеленского заявили, что президент планирует объявить всеобщую мобилизацию и начать наступление на Донбассе
Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что глава государства может объявить тотальную мобилизацию и отдать армии приказ наступать на Донбассе. Об этом сообщает from-ua.
«Владимир Зеленский – человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли – да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше», – сообщил Потураев.
Он также добавил, что может сложиться и другая ситуация, при которой Владимир Зеленский отправит ВСУ в наступление.
«Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ – он его отдаст», – заверил советник президента.
Теги: Донбасс, мобилизация, наступление, Зеленский
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