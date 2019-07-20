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Аваков срочно привел в состояние повышенной готовности спецназ и авиацию по всей Украине

20.07.2019 20:29
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Аваков срочно привел в состояние повышенной готовности спецназ и авиацию по всей Украине

Спецподразделения и авиация полиции и Нацгвардии Украины заступили на дежурство по всей Украине в связи с грядущими парламентскими выборами.

Кадры со спецназовцами, которые будут защищать порядок в день выборов, обнародовала в Facebook пресс-служба МВД Украины, передает "Диалог.UA".

Уже завтра, 21 июля, в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду. Полиция и Нацгвардия готовы обеспечить общественный порядок и предотвращать любые провокации. С таким заявлением выступил глава МВД Арсен Аваков. "Сегодня согласно моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии к отдаленным уголкам Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - подчеркнул министр. Стоит отметить, что порядок в Украине 21 июля будут обеспечивать не только спецназовцы, но еще и полицейская авиация.



Теги: Украина, Донбасс, выборы, полиция, МВД, авиация, Верховная Рада, Аваков, нацгвардия
 
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