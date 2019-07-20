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ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу

20.07.2019 18:30
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ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу

В Киеве, возле станции метро «Академгородок» в Святошинском районе неизвестный обстрелял пассажирский автобус.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции, передает donpress.com.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля Opel VivaroOpel совершил выстрел в направлении автобуса.

Это произошло после того, как между ним и водителем автобуса возник конфликт.

Правоохранители разыскали автомобиль, в котором предположительно двигался правонарушитель. Сейчас сотрудники полиции общаются с водителем и пассажиром Opel Vivaro.



Теги: Донбасс, Киев, автобус, водитель, полиция, конфликт, ЧП, обстрел, автомобиль
 
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