- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
- Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой 14:44
- В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков14:20
- Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе 13:42
- Удержится ли у власти Кличко: ответ астролога13:20
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- Развод в Украине - способ обмануть и получить субсидии12:00
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- «Мы опираемся только на Минские соглашения»: Пушилин опроверг слова Медведчука о «мирном плане»10:39
Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна
Житель Харькова, отчаявшись дождаться запуска маршрутки в пригород города, решился на неожиданный шаг. Он создал большой баннер с надписью "Президент, помогите! Верните машрутку в Федорцы". Об этом сообщает from-ua.
Как известно, баннер он разложил на крыше сарая с надеждой, что Владимир Зеленский, который прилетал в Харьковскую область с рабочим визитом, увидит его просьбу с высоты.
"Так выглядит отчаяние. Можно понять, потому что уже несколько месяцев нет транспорта, ему пришлось Ланос купить, а наверное он не очень рассчитывал на эти расходы. Три года мы уже боремся с этим, вот он уже и не видит других путей. И смешно и страшно", – написал сосед харьковчанина Олесь Штефчук.
В сети пользователи начали комментировать внезапный шаг отчаянного жителя.
"Действительно страшно, когда возврат маршрута будет зависеть от президента, или решаться только таким образом", "Я за этот маршрут ,проходит через наш край географии", "Со всех сторон ужас","Что-то это мне напоминает одну соседнюю страну", – пишут пользователи.
Теги: Донбасс, Харьков, обращение, Зеленский
- Харьковский ФК "Металлист" не пускает на матчи участников протеста
- Капитан милиции перешёл на "тёмную сторону" и напал на студентку
- МВД: найдено оружие, из которого стреляли в Кернеса (ВИДЕО)
- Зайцева уже на дискотеке? Все надежды на справедливый суд провалились, украинцы поражены
- Что больше всего волнует жителей Мариуполя
- Как узбек ввёз в Украину необычный, но разрешённый наркотик
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Суперматч "Бавария" – "Реал" в США: четыре гола и удаление15:20
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
- Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой 14:44
- В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков14:20
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе 13:42
- Удержится ли у власти Кличко: ответ астролога13:20
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе