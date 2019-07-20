- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
- Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой 14:44
- В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков14:20
- Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе 13:42
- Удержится ли у власти Кличко: ответ астролога13:20
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- Развод в Украине - способ обмануть и получить субсидии12:00
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- «Мы опираемся только на Минские соглашения»: Пушилин опроверг слова Медведчука о «мирном плане»10:39
«Местами до +32 градусов»: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра, 21 июля
Украинский синоптик Наталья Диденко на своей личной странице в «Фейсбук» рассказала о погоде в Украине на 21 июля, воскресенье, передает replyua.net. По ее прогнозу, завтра стоит ожидать повышения температуры. Местами будет до +32 и оживет настоящее лето.В то же время Диденко рассказала, что на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах возможны краткосрочные дожди.
«Воздух завтра будет или очень теплым, или горячим – температура воздуха составит +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов», – уточнила синоптик. Что касается столицы Украины, города Киева, то там завтра также возможны локальные дожди с грозой, температура воздуха в столице ожидается + 26 + 29 градусов. «Сделайте завтрашний день чистым и содержательным, не портите природу мусором, не портите бюллетени неосознанным выбором», – подытожила синоптик. Отметим, несколько дней назад Диденко сообщала, что на выборы температура воздуха достигнет до +33 по всей Украине. В Киеве воздух прогреется до +25 +29 градусов. В других регионах Украины от 28+ до 33+ жара.
Теги: Донбасс, температура, лето, повышение, прогноз погоды
- В Мариуполе побит температурный рекорд
- Розенко обещает осенью повышение пенсий украинцам
- Донецкая область тонет сильнее всех в Украине
- Двадцатиградусный мороз не стал причиной отмены занятий в школах
- В Краматорске перепутали зиму с летом и включили отопление
- В Азовском море резко упала температура воды
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Суперматч "Бавария" – "Реал" в США: четыре гола и удаление15:20
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
- Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой 14:44
- В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков14:20
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе 13:42
- Удержится ли у власти Кличко: ответ астролога13:20
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе