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Поправить здоровье будет нечем: украинцев оставили без популярного препарата

20.07.2019 14:01
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Поправить здоровье будет нечем: украинцев оставили без популярного препарата

Государственная лекарственная служба Украины приняла решение снять с реализации такой витаминный комплекс, как «Магне В6». Об этом говорится в официальном письме Службы, пишет from-ua.
Как выяснилось, лекарство будет запрещено к продаже временно, пока его не проверит Государственная служба за лекарственными препаратами и по контролю за оборотом наркотиков. С полок аптек исчезнут таблетки «Магне В6» покрытые пленочной оболочкой венгерского производства. Причиной временного запрета продажи лекарства является его несоответствие требований лечения заболеваний и контроля качества препарата к регистрационному удостоверению.
Врачи достаточно часто назначают этот препарат для лечения дефицита магния в организме, а также для нормализации нервных расстройств, нарушениях сна и других проблемах с нервной системой.



Теги: Украина, Донбасс, препарат, аптеки
 
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