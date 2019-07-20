Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит

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Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины пройдут в воскресенье 21 июля. У украинских силовиков хватает возможностей, для обеспечения безопасности на внеочередных парламентских выборах. Так, впервые безопасность на выборах будет обеспечивать МВД, пишет Политека.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице Facebook.
«Очень важно — чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. В МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечение безопасности и законности», — пообещал он.
Он также рассказал, какие силы будут обеспечивать порядок на выборах 21 июля.
«В день голосования будет задействовано дополнительно 132 500 Сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и — впервые (!) — систему авиационной безопасности МВД», — написал министр.
Кроме этого, собираются усилить контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Также Аваков напомнил украинцам правила поведения на избирательном участке: на выборы запрещено приносить символику партии, нельзя голосовать за другого человека, выносить бюллетень, показывать или фотографировать заполненный бюллетень опускать в урну чужие бюллетени и умышленно портить бюллетень.
Теги: Украина, Донбасс, авиация, силовики
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