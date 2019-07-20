"Тамбовский волк" Жидков цинично выступил против курса Украины в ЕС и НАТО - вот вам и "Квартал 95". ВИДЕО

20.07.2019 10:31

Соратник президента Украины Владимира Зеленского по "Кварталу 95" Валерий Жидков разгневал всю Украину заявлением о курсе в ЕС и НАТО.

Украинцы в соцсетях "рвут" Жидкова за необдуманную фразу, передает "Диалог.UA".

Новый выпуск авторской программы "ДЕ-Мократия" Жидкова спровоцировал громкий скандал. Юморист "95-го квартала" затронул неосторожно тему курса Украины в ЕС и НАТО и сильно пожалел об этом. "Вот из последнего. Изменение в Конституции о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО. Классный курс. Но зачем это сразу в Конституцию? Это же не секретный дневничок восьмиклассницы. Не нужно записывать туда все свои желания и фантазии. Опять же, вдруг завтра что-то поменяется. Например, НАТО распадется, а в Евросоюзе разрешат есть людей. Что тогда? Продолжать курс, не руководствуясь своими интересами? Либо опять заново переписывать Конституцию?” - заявил Жидков.

В соцсетях жестко критикуют соратника Зеленского за то, что настраивает Украину против евроатлантической интеграции. "Бывший мусорок из Тамбова, а ныне автор текстов 95 квартала и близкий друг, и соратник ЗЕ, против того, чтоб в Конституции Украины был курс в ЕС и НАТО. Им ближе СССР и "Таежный" Союз. Вы же за это голосовали?" - задал риторический вопрос электорату Зеленского известный волонтер Роман Доник.