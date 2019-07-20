Украинский курорт уничтожается на глазах: тысячи жизней в опасности, кадры бедствия

20.07.2019 15:38

На популярном курорте Украины создалась крайне опасная для отдыхающих ситуация В селе Новоконстантиновка (Тубал) Приазовского района (Запорожская область) популярная база отдыха «Металлург» оказалась в буквальном смысле на краю пропасти.

Люди ходят буквально в двух метрах от пропасти и ситуация с каждым днем ухудшается. Дорогу к базе отделяет от многометрового обрыва всего несколько шагов, пишет Политка.

Местные жители предоставили несколько снимков, на которых видно, что море вымыло огромный кусок берега.

Экологи утверждают, что виной всему молы, выстроенные на берегу базы. На кадрах видно, что берег продолжает активно разрушаться и находится на нем по-настоящему опасно, следующий обвал может произойти в любой момент, а это является безумно опасным для отдыхающих.

Пользователь сети Светлана Резникова опубликовала видео, которое засняла рядом с популярной базой отдыха «Металлург» в Facebook. На кадрах можно увидеть катастрофическое состояние места обрыва. Действительно, есть ощущение, что еще немного и земля уйдет в воду.

«Самое важное — природные ресурсы, от них зависит, будущее человечества. А человечество — так невежественно, что не может этого понять. Тратя миллионы, на всякую чушь, забываем о главном.», — подписала Светлана под видео.