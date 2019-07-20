Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинский курорт уничтожается на глазах: тысячи жизней в опасности, кадры бедствия

20.07.2019 15:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский курорт уничтожается на глазах: тысячи жизней в опасности, кадры бедствия

На популярном курорте Украины создалась крайне опасная для отдыхающих ситуация В селе Новоконстантиновка (Тубал) Приазовского района (Запорожская область) популярная база отдыха «Металлург» оказалась в буквальном смысле на краю пропасти.
Люди ходят буквально в двух метрах от пропасти и ситуация с каждым днем ухудшается. Дорогу к базе отделяет от многометрового обрыва всего несколько шагов, пишет Политка.
Местные жители предоставили несколько снимков, на которых видно, что море вымыло огромный кусок берега.
Экологи утверждают, что виной всему молы, выстроенные на берегу базы. На кадрах видно, что берег продолжает активно разрушаться и находится на нем по-настоящему опасно, следующий обвал может произойти в любой момент, а это является безумно опасным для отдыхающих.
Пользователь сети Светлана Резникова опубликовала видео, которое засняла рядом с популярной базой отдыха «Металлург» в Facebook. На кадрах можно увидеть катастрофическое состояние места обрыва. Действительно, есть ощущение, что еще немного и земля уйдет в воду.
«Самое важное — природные ресурсы, от них зависит, будущее человечества. А человечество — так невежественно, что не может этого понять. Тратя миллионы, на всякую чушь, забываем о главном.», — подписала Светлана под видео.



Теги: Донбасс, опасность, обрыв, море, курорт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх