"Всем наср*ть": Гвоздик сделал еще одно заявление о войне на Донбассе

20.07.2019 22:10

Украинский чемпион мира Александр Гвоздик, который проживает в США, заявил, что в этой стране практически не изменилось мнение об Украине в связи с военной агрессией России.

Наш боксер отметил, что конфликт между странами не повлиял на обычных американцев.

"Никто в Америке за нас не переживает. Треть людей вообще о такой стране никогда не слышала. Поэтому, как у нас рассказывают, что кто-то за нас переживает? Да никто за нас вообще не переживает, в Америке и подавно. У них своя жизнь, они переживают, как бы место не заняли вечером, чтобы съесть бургер. Если раньше об Украине не слышала половина, то после этого конфликта – треть. В Америке всем ходить в туалет на нашу страну", – приводит слова Гвоздика from-ua.