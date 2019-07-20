- Зеленский после оглашения экзитполов срочно обратился к Вакарчуку: президент сделал неожиданное предложение 21:40
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21:18
- Во многих украинских городах тарифы являются экономически необоснованными - СМИ20:40
- ЦИК не зафиксировала существенных нарушений во время выборов20:20
- В Украину идет похолодание: о чем предупредила синоптик19:41
- Как сэкономить на продуктах: советы экспертов17:37
- В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду17:00
- "Дождитесь медиков и спасателей". Супрун советует не вытаскивать из машины попавших в ДТП людей, жизни которых ничто не угрожает 16:40
- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
Жара и грозы: Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю
Июль 2019 года, как и обещали синоптики, выдался переменчивым – после двухнедельного похолодания в Украину снова возвращается зной.
В субботу, 20 июля дожди и грозы ожидаются только в западных областях. По всей Украине будет жарко: так, на западе днем в среднем 25-27 градусов тепла, в центре и на востоке 26-29 градусов, в северных областях от 25 до 28 градусов, и на юге – от 27 до 31 градуса выше нуля.
В воскресенье, 21 июля (напомним, день парламентских выборов 2019) в западных областях пройдут сильные проливные дожди (правда, без гроз). Температура воздуха в Украине поднимется еще на пару градусов и составит в среднем по стране 28-29 градусов.
В понедельник, 22 июля осадки накроют уже не только западные, но и центральные и северные области. Они же принесут с собой небольшое, градуса на три, падение температуры воздуха. Там, где будет сухо, ожидается жара – в восточных областях до 31 градуса выше нуля, в южных регионах – до 32 градусов.
Во вторник, 23 июля дожди с грозами пройдут по всей Украине. В западных областях температура воздуха днем составит 23-25 градусов, в центре 21-25 градусов, в северных областях от 21 до 23 градусов, в восточных от 24 до 28, и на юге от 24 до 29 тепла.
В среду, 24 июля все те же грозы и дожди во всех без исключения регионах. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что накануне.
Теги: Донбасс, гроза, жара, прогноз погоды
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21:18
- В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу19:21
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Зеленский после оглашения экзитполов срочно обратился к Вакарчуку: президент сделал неожиданное предложение 21:40
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21:18
- На Международную космическую станцию доставили еще трех членов экспедиции 21:08
- Во многих украинских городах тарифы являются экономически необоснованными - СМИ20:40
- ЦИК не зафиксировала существенных нарушений во время выборов20:20
- Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте20:00
- В Украину идет похолодание: о чем предупредила синоптик19:41
- В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу19:21
- В Китае мальчишка похитил два самолета из ангара19:02
- Запрет снят: ВКонтакте и Одноклассники вновь в Украине17:59
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде