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Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности

20.07.2019 12:46
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Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности

Владимир Жириновский предсказал появление в Украине президента, похожего на чилийского государственного деятеля Аугусто Пиночета. Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», пишет ДонПресс.
По словам российского политика, Владимир Зеленский является «последним гражданским президентом Украины».
Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский считает, что после Зеленского к власти придет «украинский Пиночет», который развяжет войну с Россией.
С таким прогнозом политик обратился к присутствующим в студии гостям.
«Страна, у которой нет будущего. Зеленский последний ваш гражданский президент. Следующий будет украинский Пиночет. Вот тогда начнется война. Он обязательно пойдет на нас войной, и мы вынуждены будем… Вы говорите, где нам остановиться? Там, где закончится топливо у русских танков. Вот там они остановятся. Это границы Российской империи, Советского Союза», — заявил Жириновский.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Жириновский
 
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