Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности

20.07.2019 12:46

Владимир Жириновский предсказал появление в Украине президента, похожего на чилийского государственного деятеля Аугусто Пиночета. Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», пишет ДонПресс.

По словам российского политика, Владимир Зеленский является «последним гражданским президентом Украины».

Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский считает, что после Зеленского к власти придет «украинский Пиночет», который развяжет войну с Россией.

С таким прогнозом политик обратился к присутствующим в студии гостям.

«Страна, у которой нет будущего. Зеленский последний ваш гражданский президент. Следующий будет украинский Пиночет. Вот тогда начнется война. Он обязательно пойдет на нас войной, и мы вынуждены будем… Вы говорите, где нам остановиться? Там, где закончится топливо у русских танков. Вот там они остановятся. Это границы Российской империи, Советского Союза», — заявил Жириновский.